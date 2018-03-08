Son dakika... Ordu ikiye böldü!

Suriye'nin başkenti Şam'ın isyancıların kontrolündeki Doğu Guta'da son dakika gelişmesi yaşandı. Suriye ordusunun, batıdaki askerlere 1 kilometre kadar yaklaştığı, bunun da isyancıların kontrolündeki alanın ortadan ikiye bölünmesi anlamına geldiği söylendi.

Suriye iç savaşında gözlerin çevrildiği Doğu Guta’da stratejik bir gelişme yaşandı. Suriye ordu sunun, muhaliflerin elindeki Doğu Guta’yı ortadan ikiye yardığı belirtildi.

Reuters ajansının rejim yanlısı askeri bir komutana dayandırdığı haberinde, ismi açıklanmayan komutan, bölgenin doğusundan ilerleyen Suriye ordusunun, batıdaki askerlere 1 kilometre kadar yaklaştığını, bunun da isyancıların kontrolündeki alanın ortadan ikiye bölünmesi anlamına geldiğini söyledi.

Şam’ın Doğu Guta mahallesindeki isyancı gruplardan Faylak el Rahman’ın sözcüsü Wael Alwan ise Reuters ’a İstanbul ’dan yaptığı açıklamada, bu gelişmeyi yalanladı.

Suriye ordusunun kuşatmasında olan bölgede art arda sivil ölümü haberi geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) ateşkes kararı da bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine alınmıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de dün gece Doğu Guta’nın ikiye bölündüğünü duyurmuştu.