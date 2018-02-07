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Son dakika... Operasyon başlattılar! Dağda...

GAZETEVATAN.COM |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 11:30 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 18:04

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, Irak ordusu İran sınırı yakınındaki bölgenin kontrolünü sağlamlaştırmak için operasyon başlattı.


Reuters haber ajansının son dakika olarak aktardığı haberde, Irak ordusundan yapılan açıklamada, Kerkük petrol bölgesindeki dağ alanının temizlenmesi  ve Irak petrolünün İran'a aktarılması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Irak ordusundan yapılan açıklamada Irak petrolünün geçisinin yapılacağı İran sınırındaki bölgenin kontrolünü sağlamlaştırmak için askeri operasyon başlatıldığı duyuruldu.
 
Açıklamada dağlık bölgede iki silahlı örgütün aktif olarak faaliyet göstermesinden dolayı duyulan endişe vurgulandı.

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