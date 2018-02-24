24 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... Onay verildi! Türkiye ile Almanya...

24 Şubat 2018 Cumartesi - 12:01 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 12:06

Berlin yönetiminden yeşil ışık yaktığı 31 anlaşmanın Leopard tanklarının modernizasyonunu kapsayıp kapsamadığı resmi olarak açıklanmadı.


Reuters'ın haberine göre Alman hükümeti 18 Aralık 2017 ile 24 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye'ye yönelik silah ihracatına ilişkin 31 anlaşmaya onay verdi. Haber, Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in meclise sunduğu soru önergesine verilen cevaba dayandırıldı.
 
Alman Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından verilen cevapta silahların tür ve modellerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken sadece silahlara ilişkin kodlar kullanıldı. Söz konusu onayın Türkiye'nin talep ettiği ancak Alman hükümeti tarafından askıya alınan Leopard tanklarının modernizasyonunu kapsayıp kapsamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. 
 
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ocak ayında, mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıklamıştı.
 
Türkiye ve Almanya, son dönemde tutuklu Alman vatandaşları nedeniyle bir dizi kriz yaşamıştı. Halihazırda Türkiye'de dört Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.
Deutsche Welle Türkçe

ETİKETLER

almanya türkiye son dakika anlaşma silah haber haberler son dakika haberler son dakika haberleri silah anlaşması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.