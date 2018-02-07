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Son dakika... Ölü sayısı yükseldi!

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 15:41 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 15:41

Doğu Guta'da katliam sürüyor... Suriye'deki Esad rejiminin, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya hava ve karadan düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 23 sivil daha öldü.


Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent  Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava ve kara  saldırılarında 23 sivil hayatını kaybetti. 
 
Doğu Guta'daki AA muhabirleri, rejimin sabah saatlerinden bu yana  bölgeye yoğun hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının AA'ya verdiği bilgiye  göre, Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Duma'da 2'si çocuk 5, Beyt Sava'da 4'ü  çocuk 10, Hammuriye'de 8 sivil hayatını kaybetti.
 
Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü  sayısının artabileceğini belirtti.
 
Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dünkü saldırılarında 74 sivil hayatını  kaybetmişti.
 
Son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 97'e yükseldi.
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık  400 bin sivil yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın  nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil  binden fazla sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk  veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve  ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
 
  

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