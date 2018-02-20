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Son dakika! Ölü sayısı arttı!

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 16:01 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 16:04

Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'ya son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 167 sivil öldü.


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