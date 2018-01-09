Son dakika... Ölü sayısı artıyor!

Suriye'de Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya hava ve kara saldırıları devam ediyor. Bugünkü saldırılarda 18 sivil hayatını kaybetti. Son 12 günde ölü sayısı 139'a ulaştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimine bağlı güçler Duma ve Haresta ilçeleri ile Ayn Terma, Sakba, Arbin ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırılarında Sakbe'de 3, Hammuriye'de 9, Haresta, Arbin ve Medyere'de birer sivil hayatını kaybetti.

Duma ilçesine düzenlenen topçu saldırılarında ise 3 sivil öldü.

Yıkılan binaların enkazından çok sayıda sivili canlı olarak çıkarmayı başaran Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivil, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Aralıksız süren hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son 12 günde 139 sivil öldü

Sivil Savunma ekipleri sosyal medya hesaplarından bugün paylaştıkları bilgide, Esed ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Doğu Guta'da önceki 11 gün içerisinde 121 sivilin öldüğünü 580 sivilin yaralandığını belirtti.

Söz konusu süre içerisinde bölgeye 453 hava, 440 karadan karaya füze ve 2 bin 311 topçu saldırısı olurken Sivil savunma ekipleri 42 sivili enkaz altından kurtarmayı başardı.

Bugünün bilançosu ile birlikte Doğu Guta bölgesinde son 12 günde yaşamını yitiren sivil sayısı 138 oldu.

Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017 yılında düzenlenen saldırılarda 12'si Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi, toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.