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Son dakika... Ölü sayısı artıyor!

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 16:24 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 16:24

Suriye'de Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya hava ve kara saldırıları devam ediyor. Bugünkü saldırılarda 18 sivil hayatını kaybetti. Son 12 günde ölü sayısı 139'a ulaştı.


Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 18 sivil yaşamını  yitirdi. 
 
Esed rejimine bağlı güçler Duma ve Haresta ilçeleri ile Ayn Terma, Sakba, Arbin ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin  gerçekleştirdiği hava saldırılarında Sakbe'de 3, Hammuriye'de 9, Haresta, Arbin  ve Medyere'de birer sivil hayatını kaybetti.
 
Duma ilçesine düzenlenen topçu saldırılarında ise 3 sivil öldü.
 
Yıkılan binaların enkazından çok sayıda sivili canlı olarak çıkarmayı  başaran Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
 
Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivil, çevredeki hastanelerde tedavi  altına alındı.
 
Aralıksız süren hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından  endişe ediliyor.
 
Son 12 günde 139 sivil öldü
 
Sivil Savunma ekipleri sosyal medya hesaplarından bugün paylaştıkları  bilgide, Esed ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Doğu Guta'da  önceki 11 gün içerisinde 121 sivilin öldüğünü 580 sivilin yaralandığını belirtti.
 
Söz konusu süre içerisinde bölgeye 453 hava, 440 karadan karaya füze  ve 2 bin 311 topçu saldırısı olurken Sivil savunma ekipleri 42 sivili enkaz  altından kurtarmayı başardı.
 
Bugünün bilançosu ile birlikte Doğu Guta bölgesinde son 12 günde  yaşamını yitiren sivil sayısı 138 oldu.
 
Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017  yılında düzenlenen saldırılarda 12'si Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi,  toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin  sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan  edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye  yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den  fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu  çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve  ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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