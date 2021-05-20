Canlı yayında son dakika olarak duyuruldu! Kuvvetli geliyor, bu geceden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Sağanak yağış etkili olacak. Bu gece saatlerinden itibaren başlıyor.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yarın Marmara ile birlikte Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'nin verilerine göre batı bölgelerdeki yağışlar cumartesi günü de etkili olacak. Pazar gününden itibaren ise doğu bölgelerine doğru kayacak.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da ve Türkiye genelinde beklenen yağışlara ilişkin çok önemli uyarılarda bulundu. İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ BAŞLAYABİLİR"
Gök gürültülü sağanak yağış demek içerisinde şimşek ve doluyu da içeren yağış demektir. Bugün batı bölgelerimizde lodos var, ulaşımda belki etkili olabilir. Bugün Türkiye'de hava sıcak. Akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli'de geç saatlerde yağış başlayabilir.
İSTANBUL VE MARMARA İÇİN DOLU UYARISI
Yarın aniden sıcaklıklar düşüyor, ani sıcaklık düşüşü her zaman tehlikelidir. Yarın özellikle İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale'de gök gürültülü yağış olacak, dolu ihtimali de var. Dolu tahmini 1-2 saat önce tahmin edilebiliyor.
Cumartesi günü yağışlar Trakya'dan ayrılıyor ama Karadeniz'i de kapsayacak. Sonra da doğuya kayacak ancak gücünü kaybedecek.
"SICAKLIKLAR DÜŞECEK"
Marmara Bölgesi'nde İç Ege'de İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı yağışlar olacak. Sıcaklıklar 7-8 dereceye kadar düşecek ve sonra toparlanıp eski yaz değerlerine varacak.
Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları cumartesi günü akşam saatlerinde 13 dereceye kadar düşecek.
İstanbul'da yağışların pazar günü etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.