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Son dakika olarak duyurdular! Trump harekete geçti...

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 17:47 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 17:47

ABD Başkanı Donald Trump ve seçim ekibi bugün seçim sonuçlarının netleşmesi için en kritik eyaletlerden biri olan Nevada'nın Las Vegas kentinde "önemli bir duyurunun yapılacağı" basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı duyurusundan hemen sonra da Trump'tan 'Sayımı durdurun' çağrısı geldi...


Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten yapılan yazılı açıklamada,  "Başkan adayı Donald Trump ve seçim ekibi bugün Las Vegas'ta yerel saat ile  08.30'da (TSİ 19.30) önemli bir basın duyurunun yapılacağı basın toplantısı  düzenleyecektir." bilgisi paylaşıldı.
 
Öte yandan Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayımları  durdurun." mesajını verdi.
 
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59. başkanlık seçimlerinde kazanan  henüz netleşmedi. Resmi olmayan sonuçlara göre Trump şu ana kadar 214, Biden ise  253 delege kazandı.
 
 
Halen toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey  Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları  netleşmiş değil.
 
11 delegeli Arizona ve 6 delegeli Nevada'da kazananın belli olması,  başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın belirlenmesinde kritik öneme sahip.
 
Trump'tan "sayımı durdurun" çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "sayımı durdurun" çağrısında bulundu. 
 
 
 

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