Son dakika... OHAL uzuyor!

OHAL 6. KEZ UZATILACAK

Önümüzdeki MGK 'nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu , OHAL'in uzatılmasına karar verecek. Bu da Meclis'te görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir..

MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARINA BEDELLİ ASKERLİK

Bakanımızın açıklamaları sanki ön lisans mezunları kısa dönem askerlik yapacakmış gibi algılandı. Aslında böyle bir durum yok.Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur.

'DARBECİ ASKERLER İADE EDİLMELİ'

Yunanistan'da ikinci derece iltica kurulu bir darbecinin sığınma talebini kabul eden karar verdi. Yanlış bir karar. Darbecileri himaye eden, demokrasi ile bağdaşmayan bir karardı. Darbecilere destek niteliğinde bir karardı. Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine karar değerlendirildi, yürürlüğün durdurulması kararı verildi. Memnuniyetle karşılıyoruz. 8 darbecinin iadesini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Türkiye ile Yunanistan komşu iki ülke.

EGE'DEKİ ADALAR SORUNU

İki ülke arasındaki sınırlar konusunda hükümetlerimiz döneminde herhangi bir değişiklik asla olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Türkiye Ege'de ve diğer alanlarda bir değişikliğe izin vermez. Kimse böyle bir düşünceye kapılmamalıdır. Türkiye çok nettir. AK Parti iktidarları döneminde bu netliğin somut hayata geçtiği dönemi yansıtmaktadır. Türkiye'de bazı partiler, özellikle CHP bu konuyu adalar üzerinden tartışmayı iç politik bir malzeme haline getirdi. Bu konu siyaset üstü bir konu olarak değerlendirilmeli.

"HAKAN ATİLLA DAVASI SİYASİ BİR DAVADIR"

ABD'de devam eden kamuoyunda Zarrab davası olarak bilinen sonradan Hakan Atilla davasına dönüştürülen dava siyasi bir davadır. Hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ'cülere destek açıklaması olan biri olduğu gibi, yargılamaları yapan hakimin organizasyonlarda konuşturulan, FETÖ ağzı ile açıklamalar yapan bir hakim. Jüri üzerinde de baskı uygulayan bir hakim ile karşı karşıyayız.

'MOR BEYİN TUZAĞINDAN KAMUDAN ATILANLAR İADE EDİLECEK'

Sırf bu tuzak nedeniyle Bylock'a yönlendirilmiş olup sadece Bylock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır.Kurumlar çalışıyor. İki kurumdan da bilgilerg elince iade KHK'sı yayımlanacak. 11 bin 480 kişiden 2 bin 283'ünün bu kapsamda olduğunu biliyoruz.

UYUM YASALARI 2018'DE MECLİS'E GELECEK

Uyum yasaları bu yıl Meclis'e gelecek. İttifak da bu yasalar içerisinde yer alack