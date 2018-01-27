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Son dakika... Muhalifler Soçi'ye katılmama kararı aldı

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 14:09 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 14:09

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) başkanı Nasır Hariri, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne de katılmayacaklarını duyurdu.


Avusturya’nın başkenti Viyana’da iki gün süren Suriye konulu özel  toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen MYK Başkanı Hariri, görüşmelerle  ilişkili açıklamalarda bulundu.
 
Hariri, Esed rejiminin siyasi geçiş için kararlılığını test eden  uluslararası sürecin dün itibarıyla bittiğini, kendi adlarına muhalefet heyeti  olarak BM, Rusya, Türkiye ve diğer ülkelerle Viyana'da olumlu görüşmeler  yaptıklarını söyledi.
 
Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin muhtemel sonuçlarını iki  günlük toplantıda detaylarıyla ele aldıklarını belirten Hariri, "MYK olarak  Soçi'ye gitmeme kararı aldık." dedi.
 
"Halkımızdan son aylarda katılmamamız gerektiği yönünde yoğun yorumlar  aldık." ifadesini kullanan Hariri, siyasi geçiş müzakerelerine Cenevre'de devam  edeceklerini vurguladı.
 
 "PYD, Türkiye'den önce Suriyeliler için sorundur"
 
 Hariri, bir gazetecinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sorusu üzerine  "PYD, Türkiye'den önce Suriyeliler için sorundur. Milisleri var. Sivillere karşı  ihlalleri var." dedi.
 
MYK başkanı Suriye'yi bölme hedefindeki tüm örgütlere karşı  olduklarının altını çizdi.
 
Viyana'da Cenevre  9 görüşmeleri kapsamında 25-26 Ocak’ta düzenlenen  iki günlük özel toplantıda, ana gündemi 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek Ulusal  Diyalog Kongresi hazırlıkları ve Kongre'de oluşturulması beklenen anayasa  komisyonu konusu oluşturdu.
 
  
 
 

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