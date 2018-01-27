Son dakika... MİT sahaya indi!

Burseya Dağı'nda ele geçirilen teröristlerin yer göstermesi sonucu, dağın içine doğru kazılan çok sayıda tünel bulundu. TSK ve ÖSO, tünellerde terörist avı başlattı.

Burseya’yı ele geçiren TSK ve ÖSO, yakaladıkları PYD’linin “Hepsi mühimmatsız tünellerde” demesi üzerine hain avına çıktı.

Afrin operasyonunda Burseya dağının zirvesine 5 km mesafede bir çok tünel ve içinde de perişan halde teröristle karşılaşıldı. Sağ yakalanan teröristler Afrin’e yönelik operasyonun Türkiye’de dillendirilmeye başladığı dönemde sözde komutanların kendilerine tüneller kazdırdığını, 20 Ocak’tan sonra sözde bölge sorumlularının Afrin’in merkezine kaçtığını, 100 teröristi mühimmatsız tünellerde bıraktığını söyledi. Teröristler diğer tünellerin de yerlerini ÖSO güçlerine gösterdi. Bunun üzerine sayıları 100’ü bulan tünellerde gizlenen teröristlerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

MİT'TEN 40 KİŞİLİK ÖNCÜ TİM

Zeytin Dalı Harekatı'nda MİT ilk kez operasyonel görev üstlendi. SAT- SAS komandoları, bomba imha uzmanı ve keskin nişancılardan oluşan 40 kişilik tim TSK ve ÖSO unsurlarının önünde ilerliyor, pusuda bekleyen PYD'li teröristleri sızma operasyonlarıyla etkisiz hale getiriyor.

Akşam