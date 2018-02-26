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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için son uyarı geldi

26 Şubat 2018 Pazartesi - 13:47 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 14:05

İstanbulluların beklediği kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, "İstanbul'da çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek" dedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul'da cuma gününe kadar soğuk havanın devam edeceğini belirterek, "İstanbul'da çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla  karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek." dedi.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, soğuk ve karlı  hava dalgası İstanbul'u da etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemine  gireceğini söyledi.

Kocaman, Marmara Bölgesin'de Trakya'da yarından itibaren kar yağışının  başlayacağını, çarşamba günü de kıyı kesimleri hariç Edirne ve Kırklareli ile  Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde kar yağışının görüleceğini kaydetti.

İstanbul için ise çarşamba günü yağmur görüldüğünü dile getiren  Kocaman, "Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla  karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı gece 03.00'a kadar Avrupa yakasında, sabah  07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasında devam edecek. Çarşamba akşam saatlerinde  başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek." diye konuştu.

"Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, çok şiddetli  bir kar yağışının öngörülmediğini ve ciddi bir sıkıntı beklemediklerini  belirterek, "Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor. Çarşamba  akşam ve perşembe sabah arasında 7-8 saatlik bir kar yağışı bekleniyor.  Sabahleyin kentin yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Sıcaklıklarda da çok ciddi  düşüş var. Sıcaklık gece eksi 2'ye kadar düşecek, en yüksek artı 2'ye çıkacak.  Perşembe günü sürücülerin dikkat etmesi gereken; buzlanma ve don olayıdır. Bu  hafta cumaya kadar çok soğuk hava görülecek." değerlendirmesinde bulundu.

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