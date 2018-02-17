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Son dakika... Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem!

AA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 2:58 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 3:39

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün  ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2  kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.
 
Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu  ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.
 
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını  duyurdu.
 
Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369  kişi hayatını kaybetmişti.
 
  
 

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