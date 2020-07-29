Son dakika MEB açıkladı! Açık Öğretim Okulu (AÖL) öğrencilerine müjde!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlanmıştı. Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan sınıf geçme imkanından açık öğretim okulları da faydalanacak. Peki, AÖL sınıf geçme nasıl olacak? İşte MEB'in AÖL açıklaması

Millî Eğitim Bakanlığınca salgın nedeniyle yapılamayan eğitimin ikinci döneminde öğrencilerin tümünün bir üst sınıfa geçmeleri ve mezun olmaları sağlanmıştı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkândan açık öğretim okulları da faydalanabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Açık öğretim okullarında öğrenim gören örgün eğitim çağı dışına çıkmış öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Buna göre, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacak. Aynı zamanda Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler de faydalanacak.