MEB açıkladı! 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Bakan Selçuk'un açıklaması

20 Haziran 2020 tarihinde 81 ilde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları 16 Temmuz 2020 Perşembe günü açıklanıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlandığını ve son kontrollerin yapıldığını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON ÖĞRENCİ SINAVA GİRDİ

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43’e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı.”

“COVİD-19 SALGINI KAPSAMINDA HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI”

Bakan Selçuk, Covid-19 salgını kapsamında her türlü tedbirin alındığının altını çizerek şunları söyledi: