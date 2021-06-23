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Son dakika maske takma açıklaması! Yasak kalkıyor mu? Resmen belli oldu
Son dakika maske takma açıklaması geldi. Maske takma zorunluluğu kalıyor mu? Resmen açıklandı. Detaylar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Öte yandan koronavirüs vaka ve ölü sayılarının her geçen gün azalması ve aşıdaki hızlanma nedeniyle kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kritik Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, ve kısıtlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair; ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.'' dedi.
Öte yandan koronavirüs vaka ve ölü sayılarının her geçen gün azalması ve aşıdaki hızlanma nedeniyle kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kritik Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, ve kısıtlamalara ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair; ''1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz. Kimse kusura bakmasın gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.'' dedi.