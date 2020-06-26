Son dakika... Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.21'de meydana geldi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, Manisa ve çevre illerde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KENT DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ SALLANDI

Manisa, daha önce de birçok kez sallandı. AFAD verilerine göre Kırkağaç ilçesinde geçen 28 Ocak'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde geçen 18 Şubat'ta 5.2, Akhisar ilçesinde 24 Şubat'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde 8 Mart'ta 3.5 ve Kırkağaç ilçesinde 29 Mayıs'ta 3.8 büyüklüğünde birçok deprem oldu. Bu depremler korku yarattı.

Manisa'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR HASAR İHBARI GELMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz , CNN TÜRK canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu: "Valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalar devam ediyor. Şuanda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız devam ediyor. İlk etapta herhangi bir hasar varsa hemen ona göre afet planlarımıza göre harekete geçilecek."

MANİSA'DA YENİ DEPREM

Manisa'da meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından 3.6 şiddetinde artçı meydana geldi.

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