Son dakika... Londra'da patlama!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belli değil.

Şehrin kuzeydoğusunda bulunan Farnham Road'da gerçekleşen patlamanın terör bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiyenin yönlendirildiği belirtiliyor.

