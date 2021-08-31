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Son dakika... Kütahya'da deprem!

31 Ağustos 2021 Salı - 14:13 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 14:28

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde hissedildi.


Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5  büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte  gerçekleşti.
 
 AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde  meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın  bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
 
'OLUMSUZ BİR İHBAR YOK'
 
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun." dedi.
 
ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ
 
Kütahya'da meydana gelen deprem Ankara, Eskişehir, Afyon'da da hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.

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