Son dakika... Kütahya'da deprem!

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda ilde hissedildi.

Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR YOK'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun." dedi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir.

Geçmiş olsun. — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 31, 2021

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ