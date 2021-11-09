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Son dakika kredi ve burs kararı! Süre uzatıldı, hemen başvurun

AA |  09 Kasım 2021 Salı - 11:15 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 11:22

Burs ve kredi başvuruları ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını yarın gün sonuna kadar uzattıklarını duyurdu.


Burs ve kredi başvurusunda bulunacakları yakından ilgilendiriyor. Süre uzatıldı.
 
Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabındaki canlı yayınında açıklamalarda  bulundu.
 
Başvuruların geçen hafta cuma günü başladığını ve normalde dün gün  sonu sona erdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığım  taleplerle bu süreyi yarın akşam 23.59'a kadar uzattık. Lütfen başvurularınızı  yarın gece yarısına kadar tamamlayın. Kredi ve burs başvurularınız hayırlı  olsun." ifadelerini kullandı.
 
Öğrenciler, başvurularını yarın saat 23.59'a kadar "e-Devlet"  üzerinden yapabilecek.
 
  
 

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