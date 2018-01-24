Son dakika... Özel kuvvetler sınıra ulaştı

TSK ve ÖSO güçleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda beşinci güne girildi. Harekatın ilk dört gününde topçu atışları ve hava harekatları yapılırken, karadan ilerleyen TSK ve ÖSO güçleri de birçok köy ve bölgeyi YPG'li teröristlerden aldı. TSK ve ÖSO güçleri karadan ilerlemeye devam ederken çok sayıda Türk özel kuvvetler askerleri Afrin'e girmek üzere Suriye sınırına ulaştı. Sabah erken saatlerde gelen haberde, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı. Son dakika haberleri geldikçe anbean aktaracağız...

09.50: "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bilgilerin anlık olarak paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar saniye saniye takip ediliyor.

09.47: Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla PYD/PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 150 kişiden 11'i tutuklandı.

09.35: Afrin'deki terör hedeflerinin TSK tarafından vurulma anı, Habertürk TV canlı yayınında böyle görüntülendi.

09.05: Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, telefonla aradığı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında Türkiye'yi sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

09.00: Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

08.20: Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'den Afrin'e doğru yeni bir cephe açıldı. Keferlab ve çevresinde ÖSO güçleriyle YPG'liler arasında çatışmalar var. Böylece Afrin tüm yönlerden kıskaca alınmış oldu.

08.15: Azez'den açılan cephede yer alan Türk özel kuvvetler askerleriyle YPG'li teröristler arasında 500 metre mesafe var. Çok sayıda Türk özel kuvvetler askerleri Afrin'e girmek üzere Suriye sınırına ulaştı.

08.10: Dün teröristlerden temizlenen Ömer Uşağı köyünden ilk görüntü geldi.

07.55: Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesinde gece boyunca silah ve top sesleri kesilmedi.

07.50: ÖSO kuvvetleri tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, gece yarısı bir Türk helikopterinin operasyona katıldığı görülüyor.

07.45: Türkiye, Azez'de çatışma bölgesinden kaçması beklenen siviller için 3 bin kişilik çadır kent inşa ediyor. Birleşmiş Milletler, Pazartesi günü Afrin'den beş bin sivilin ayrıldığını duyurdu.

07.35: YPG, daha doğuda yer alan Menbic'te güvenlik gerekçesiyle internet kafeleri kapattı.

03.50: Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile yaptığı telefon görüşmesinde Zeytin Dalı Harekatı'na olan desteklerini iletti.

23.00: TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.00: Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, "Türkiye'ye karşı açıkça saldırılar oldu. Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil." dedi.

20.51: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'nin batısındaki Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı köyünü ele geçirdi.

20.50: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin’e hareket etmesi durumunda ABD’nin desteğini kaybedeceğini açıkladı.

HAREKATIN İLK DÖRT GÜNÜNDE YAŞANANLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda kritik gelişmeler yaşandı. Terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği kente yönelik kuzey, doğu ve batı cephelerinde operasyonlarını sürdüren TSK ve ÖSO güçleri dün doğu cephesinde, Azez-Afrin sınırındaki kritik Burseya Dağı'nda kontrolü tamamen sağladı. Harekâtın ikinci gününde bölgeye yönelik ilerleyişini sürdüren muhalifler, dünkü operasyonlarda terör örgütünün mevzilerini ele geçirerek bölgede kontrolü sağladı. Kastal beldesini kuş bakışı gören dağ, Afrin ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunuyor. Bir sonraki hamle için stratejik önemde olan dağ, aynı zamanda örgütün doğu cephesindeki ilk savunma hattını oluşturuyordu.

BATI CEPHESİNDE YENİ CEP

TSK ve ÖSO güçleri batı cephesinde de hızla ilerliyor. Harekâtın üçüncü gününde, Hatay Kumlu ilçe merkezinin 12 kilometre doğusundan Afrin sınırına adım atan Mehmetçik, batı cephesinde yer alan bu hattan yeni bir cep açtı. Afrin'in Hatay'la sınır ilçesi Candaris'in uç köyü olan Hamam, TSK ve ÖSO güçlerince ele geçirildi. Böylece Mehmetçik kuzeyde 3, batıda 2, doğu cephesinde de 1 cepten terör örgütünün kontrol ettiği alanlara girmiş oldu. Ele geçirilen bölgeler ise şöyle şekillendi:

BATI CEPHESİ: Cinderis hattında Hamam köyü, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi karşısındaki cepte Harmanlık köyü, Hatay'ın Hassa ilçesi karşısında bulunan cepte, Admanli köyü.

KUZEY CEPHESİ: Kilis Hisarköy güneyindeki Şankil, yine Kilis Saatli güneyinde bulunan Hayuglu, Şeyh Ubaşi, Marsava, Şeyh Horoz, Mahmud Uşağı köyleri, daha güneyde Şeyh Ömer köyü.

DOĞU CEPHESİ: Fırat Kalkanı güçlerinin denetiminde bulunan Azez ilçesinin 4 kilometre kuzeybatısında bulunan Burseya Dağı.