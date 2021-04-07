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Son dakika... Konya'da gösteri uçağı düştü!

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 14:34 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 14:47

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine  sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 

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