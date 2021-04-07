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Son dakika... Konya'da gösteri uçağı düştü!
Son dakika... Konya'da gösteri uçağı düştü!
AA
| 07 Nisan 2021 Çarşamba - 14:34
| Son Güncelleme : 07 04 2021 - 14:47
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SONRA OKU
Konya'nın merkez
Karatay
ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine
sağlık
ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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