Son dakika... Savaş uçakları havada sıkıştırdı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir Katar yetkilisinin 'alıkonulduğu' haberlerinin ardından son dakika gelişmeleri yaşanıyor... BAE'den Bahreyn'e uçan bir sivil uçağın Katar savaş uçakları tarafından havada sıkıştırıldığı iddia edildi. Katar'dan ise yalanlama geldi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği körfez bloğunun Katar'a karşı yaptırım uygulamasıyla başlayan krizde yenisi patlak verdi.

Katar'da iktidardaki El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin BAE'nin başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu haberlerinin ardından son dakika gelişmelerine göre BAE, Emirliklere ait bir sivil uçağın yolunun Katar savaş uçakları tarafından kesildiği suçlamasında bulundu.

Yolcu uçağının Bahreyn 'in başkenti Manama'ya gittiği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, ''Katar'ın davranışı hava sahası barışına büyük bir tehdittir ve uluslararası anlaşmaların ihlalidir'' ifadesi yer aldı. Bir Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Al Jazeera TV'ye yaptığı açıklamada BAE'nin suçlamalarını reddetti. 'BİR SİVİL YOLCU UÇAĞI DAHA ENGELLENDİ'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Otoritesi Katarın bir sivil yolcu uçağını daha engellediğini iddia etti. BAE askeri uçaklarının gün içinde Bahreyne sefer yapmakta olan sivil iki BAE yolcu uçağını engellediğini iddia etti. Katar Dışişleri Bakanlığı ilk uçağın engellendiği iddiasını yalanlamıştı.