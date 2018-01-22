Son dakika! Kara harekatı sürüyor! 11 köy geri alındı

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere sınırdaki obüslerle karşılık verildi. Azez'de ise gece yarısı ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. TSK ve ÖSO, dün başlayan kara harekatında 11 köyü YPG'li teröristlerden geri aldı.

08.50: Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün başlayan kara harekâtında 11 köyü YPG'li teröristlerden geri aldı. ÖSO kuvvetleri, geri alınan köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

07.40: Gece boyunca sınırın birçok noktasında savaş uçaklarının sesi duyuldu. Türk jetleri uçakları, gece saatlerinde Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alan Suriye topraklarındaki Cinderes'e 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Kara birlikleri de terör hattını yarmak için YPG'lilerle sıcak çatışmaya girdi. Dün bölgeden Reyhanlı ilçe merkezine roket atılmıştı.

03.27: Azez'de ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal'dan alınan bilgilere göre, ÖSO'ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.

01.13: Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, saat 01.00 sıralarında Hassa'da konuşlu bulunan birliklerce, YPG hedefleri obüslerle vurulmaya başlandı.

ADIM ADIM ZEYTİN DALI HAREKATI

20 Ocak günü saat 17:00’da 72 savaş uçağının yoğun bombardımanıyla başlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nda ikinci gün geride kaldı. PKK’ya ait sığınak, barınak ve cephaneliklere yönelik 108 hedefin vurulduğu operasyonda dün kara birlikleri devreye girdi. Mehmetçik, Afrin’i PKK ve DEAŞ’tan temizlemek üzere sınırın birçok noktasından içeriye intikal etti. Harekâta katılan özel kuvvetler ve komandolar, özellikle Afrin doğusunda Hatay’ın Kırıkhan ile Hassa ilçelerinden bölgeye sızma yaparken, onları tank ve piyade birlikleri izledi. Suriyeli muhaliflerden oluşan Özgür Suriye Ordusu personelinin de destek verdiği operasyonda askerler, Afrin kırsalında kuzeyden ve batıdan yaklaşık 7 kilometre ilerledi. TSK’nın yol göstermesiyle ÖSO savaşçıları bazı köyleri ele geçirdi. Teröristlerin elindeki Şinkal, Ballıköy, Adabalı, Baki ve Racu köylerinde ciddi bir direnişle karşılaşmayan birlikler burada bazı örgüt üyelerini gözaltına aldı.

198 HEDEF VURULDU

Sahadaki birliklere Hava Kuvvetleri desteği ise sürdü. Diyarbakır, Konya ve Adana’daki üslerden kalkan uçakların sortileri gece boyunca devam etti. 32 uçakla yapılan operasyonlarda PKK ve DEAŞ’ın kullandığı sığınak, barınak, mühimmat deposu ve benzeri 90 hedef ateş altına alındı. Böylece Zeytin Dalı başladığından beri uçakların vurduğu nokta sayısı 198’e ulaştı. Sahada Mehmetçik ve ÖSO birlikleri ilerlerken, Hatay, Kilis, İdlib ve Azez’de konuşlu Fırtına obüsleri de çeşitli terör mevzilerini topa tuttu. Vurulan noktalar arasında bölgenin Kandil’i olarak nitelenen Parsa Dağı da bulunuyor. Gün boyu ateş altına alınan dağdan yoğun dumanların yükseldiği gözlendi.

YENİ BİRLİKLER KATILDI

Genelkurmay, Zeytin Dalı Harekâtı’nın planlandığı gibi sürmekte olduğunu açıklarken, Kayseri ve Kırklareli tugaylarından gönderilen komandolara ek olarak muharebeye Adıyaman Jandarma Komando birlikleri de katıldı. Zırhlı askeri araçlarla bölgeye sevk edilen askerler Hatay-Afrin sınırında görev yerlerine dağıldı. Tank ve zırhlı müdahale araçlarının intikali ise devam ediyor. Afrin’e doğudan, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’den giren ÖSO mensuplarının ilerleyişi sürerken, teröristlerle şiddetli çatışmaların Afrin merkeze daha da yaklaşıldığı andan itibaren gerçekleşeceği belirtiliyor. 6 bini aşkın Mehmetçik, 5 binden fazla ÖSO savaşçısının katıldığı harekâtta, Afrin genelinde bulunan yaklaşık 10 bin PKK-DEAŞ’lının imha edilmesi amaçlanıyor. Türkiye’nin BM sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde terör örgütlerine yönelik operasyonunda şimdiye dek şehit verilmedi.

ABD silahları havaya uçtu

Genelkurmay’ın paylaştığı kayıtta, PKK’nın mühimmat deposu olarak kullandığı tünelin akıllı bombayla vurulduğu görülüyor. ABD silahlarının bulunduğu depoda önce şiddetli patlama oluyor, sonra dumanlar yükseliyor.