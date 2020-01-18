18 Ocak 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 121.475 0.39 EURO 6,5320 0.03
USD 5,8880 0.54 ALTIN 295,240 0.90
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika: Kamu sosyal tesis ücretleri belli oldu!

AA |  18 Ocak 2020 Cumartesi - 9:24 | Son Güncelleme : 18 01 2020 - 9:24

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu.


Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği  Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli  kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve  kuruluşlarının tasarrufunda bulunan sosyal tesislerde alınacak yemek, konaklama  ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında  uyulacak usul ve esasları düzenliyor.
 
Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme  tesislerinden yararlanacak kurum personeli,  tesisin özelliklerine göre yemek  ücreti olarak kişi başına günlük 17,50-22 ya da 26,50 lira, konaklama bedeli  olarak 7,50-9 ya da 10 lira ödeyecek. 1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama  ücretleri konutun türüne göre 12-13 lira olarak uygulanacak.
 
Konut veya bağımsız bölümünde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,50  lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 4,50 lira ve klima bulunanlarda günlük  en az 6,50 lira konut başına ilave bedel alınacak.
 
 Çocuk bakım ücreti
 
Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece  için en az 13 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği,  maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar  dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul  edilecek devlet memurları ve diğer kamu personelinin her bir çocuğu için aylık  bakım ücreti asgari 240 lira olarak tespit edildi. Belirlenen asgari aylık  ücretlerin kreş ve çocuk bakım evi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı  durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye  yetkili olacak.Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saat süreyle yararlanmanın bedeli  olarak da kişi başına en az 16,50 lira ödenecek.
Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
 

ETİKETLER

kamu sosyal tesis ücret 2020 yılı ücretleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.