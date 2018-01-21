Son dakika... Kabil'de otel baskını sona erdi! Hepsi öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de beş yıldızlı bir otele düzenlenen baskın Afgan Özel Kuvvetleri'nce sonlandırıldı. Bütün saldırganlar öldürüldü.

Reuters haber ajansının geçtiği bilgiye göre başkent Kabil'de bulunan Intercontinental Hotel'e düzenlenen saldırıda son saldırgan da etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Afgan Özal Kuvvetleri gece boyu süren operasyonu başarıyla sonlandırdı. Dört saldrıgandan ikisi dün öldürülmüş, otelin içinda saklanan diğtr iki saldırgan için geniş çaplı bir çalışma başlatılmıştı.

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişininse yaralandığı açıklandı. Aralarında 41'i yabancı olmak üzere 153 kişinin tehlike altından olduğu saldırıda kayıp korkulandan neyse ki az oldu.