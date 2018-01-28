28 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
6°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.702 1.77 EURO 4,6620 0.05
USD 3,7530 0.01 ALTIN 163,020 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... Kabe'de yangın çıktı

İHA |  28 Ocak 2018 Pazar - 18:01 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 18:29

Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Mekke'de Kabe yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi. 
 
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.