Son dakika: Jetler PKK'nın toplanma merkezini bombaladı!

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı harekatında 6. güne girildi. Harekat gece boyu devam ederken Türk savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Münbiç'teki terör örgütü PKK'nın lojistik ve silah deposunu imha etti. Türk jetleri, Şanlıurfa Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Abyad'daki PKK toplanma merkezini vurdu. Çok sayıda teröristin öldürüldüğü gelen bilgiler arasında. İşte dakika dakika Afrin'de yaşananlar...

09.35: Türk jetleri, Şanlıurfa Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Abyad'daki PKK toplanma merkezini vurdu. Suriyeli aktivistler, ilçedeki hastaneye çok sayıda PKK'lı teröristin cesedinin getirildiğini bildirdi.

09.00: Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

08.20: YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri yakıldı. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

08.00: Türk ordusu ve ÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef aldı. Jetlerin bomba yağdırdığı bölge ayrıca top atışlarıyla dövdü. Saldırıların yoğunlaştığı yer, Hammam ve Kefr Safra köyü.

23.50: Türk savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Münbiç'teki terör örgütü PKK'nın lojistik ve silah deposunu imha etti. Operasyonda Seyyade ve Dendeloğlu köylerindeki PKK karargahları da hedef alındı.

23.10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

23:01: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekti.

22:00 Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerinden art arda atılan ve cemaatin akşam namazını kıldığı sırada roketlerden birinin hedefi olan Çalık Camisinin kubbesi yıkıldı. Enkaz altında kalan 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı saldırıda, caminin bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

19:28: TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde 47 terör hedefinin 27 savaş uçağıyla vurulduğunu açıkladı.

ZEYTİN DALI HAREKATINDA İLK 5 GÜN

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için cumartesi günü saat 17.00’de başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” devam ediyor. Şeyh Horoz bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı amacıyla önceki gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

20 köy, 214 hedef

Böylece harekatın başından bu yana 268 teröristin etkisiz hale getirilmiş oldu. 5’inci günde Türk savaş uçakları, Kilis’in İkidam köyünün karşısındaki Darmık Dağı ve çevresindeki terör mevzilerini bombaladı. Bu mevzilerden birinin ise terör örgütünün cephaneliği olduğu bildirildi. TSK ve ÖSO tarafından ele geçirilen köy sayısı 20’ye yaklaştı. Vurulan YPG hedeflerinin sayısı ise 214’e ulaştı. Mevzilere aynı zamanda karadan da eş zamanlı top atışı ile destek verildi. Harekat kapsamında Afrin bölgesine askeri sevkiyat da devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden Hatay’a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi. Askeri araçlardan bazıları, huduttaki son kontrollerin yapılmasının ardından Afrin’e sevk edildi.

ATAK’lar CIRIT attı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, Afrin’in batısındaki terör hedeflerini vurdu. Kara unsurlarınca lazerle titizlikle işaretlenen hedefleri vuran ATAK helikopterleri, harekat sırasında yerli üretim “Cirit” füzelerini de kullandı.

İlk kez sınır ötesinde!

Yerli üretim T-129 ATAK helikopteri Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı. TSK’nın kara unsurları tarafından Afrin’in batısında lazerle işaretlenen hedefleri yerli üretim Cirit füzeleri ve 20 mm’lik toplarıyla vuran ATAK helikopteri böylelikle ilk kez sınır ötesi göreve çıkmış oldu.