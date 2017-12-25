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Son dakika... İzmir yine sallandı

25 Aralık 2017 Pazartesi - 22:12 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 1:28

Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te yerin 12.2 km altında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu.


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve çevre illerde hissedilen depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğüü Richter ölçeiğne göre 3.3 olarak belirledi. Merkez üssü İzmir Körfesiz olan depremin derinliği 12.2 km olarak ölçüldü. 
 

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