31 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,6700 -0.11
USD 8,3410 0.63 ALTIN 504,880 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika! İzmir'de okullar bir hafta tatil edildi!

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 12:09 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 12:27

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime  bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem  sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim  ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle  birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. "
 

ETİKETLER

izmir okullar tatil MEB ziya selçuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.