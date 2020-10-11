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Son dakika... İzmir'de korkutan deprem!

11 Ekim 2020 Pazar - 9:11 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 9:47

Ege Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD, İzmir Çeşme'nin 67 km açığında saat 08.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
 
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

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