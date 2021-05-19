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Son dakika... İzmir'de deprem! Şiddeti...

AA |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:33 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 15:04

İzmir'de art arda depremler meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise; Kuşadası Körfezi'nde saat 14.14'te 4.1 ve saat 14.18'de 4.0 büyüklüğünde peş peşe deprem haberleri geldi.


 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez üssü Menderes  ilçesi olan 4,3 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin kendilerine şu ana kadar  olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını söyledi. 
 
  
 Vali Köşger, AA muhabirine, İzmir'in Menderes ilçesinde bugün 4,3 ve  4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini hatırlattı.
 
Depremin ardından ekiplerin hemen yönlendirildiğini belirten Köşger,  "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş  bilgi yok." dedi.
Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin yönlendirildiğini de  sözlerine ekledi.
 
Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun  olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini  bildirdi.
 

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