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Son dakika: İşte herkesin merak ettiği konu, teröristler...

06 Şubat 2018 Salı - 10:56 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 11:04

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, YPG/PKK/KCK'nın silah- teçhizat ve mühimmat temininde kullandığı 7 metodu yazdı. İşte bütün detaylar....


ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele bahanesiyle yaptığı askeri yardımları devam ediyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar PYD/PKK'nın silah yığınağını nasıl oluşturduğunu yazdı.
 
İşte Ağar'ın o yazısı:
 
"ABD'nin 5.000 civarında TIR ve "yatay ve dikey uçuş yapan V22 Osprey'ler başta" binlerce sortiyle Suriye'deki ABD üslerine 'uçak ve helikopterlerle' indirdiği silah-teçhizat-mühimmat ve taktik araçlar, YPG/PKK'nın TERÖR YIĞINAĞININ "büyük bir oranını ama" sadece bir kısmını oluşturuyor.
 
YPG/PKK Yığınağının tamamını oluşturmak için yıllar içinde en az 7 metot kullandı:
 
YPG/PKK/KCK'nın Silah-Teçhizast ve Mühimmat TEMİNİNDE kullandığı 7 meşum metot:
 
1- Uluslararası açık ve kapalı silah pazarları,
 
2- Yerel silah pazarları (Örn; Kerkük'teki silah pazarından parayı bastırdığında tırtıllı araç dahi satın alabiliyor),
 
3- Terör örgütleri arasındaki iş birliğinin neden olduğu geçişler,
 
4- Çatışma alanlarında diğer terör örgütlerinden elde ettiği gasp ve ganimetler,
 
5- İstikrarsızlık nedeniyle başta Irak ve Suriye ordu depolarından yaptığı yağmalar, depo patlatmalar,
 
6- YPG/PKK ile bölgesel ya da yerel aktörlerin yaptığı iş birliği neticesinde elde ettiği silah ve mühimmatlar (Örn; Almanlar 2014-15'te Peşmergeye 50 Milan TAS, 500 roketi ve bunlara dair eğitim vermişti. İlerleyen süreçlerde silahların ve roketlerin yarıya yakını YPG/PKK'ya satıldı-verildi-eline geçti.)
 
7- (Bizim hep konuştuğumuz) Menfaatlerine hizmet ettiği küreseller tarafından kendisine verilen silah-teçhizat ve mühimmatlar."
 

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