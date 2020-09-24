24 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.117 1.26 EURO 8,9030 -0.81
USD 7,6430 -0.75 ALTIN 455,920 -1.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... İstanbul'da deprem meydana geldi!

24 Eylül 2020 Perşembe - 16:38 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 17:41

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD İstanbul'da şiddetli hissedilen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi. Vatandaşlar depremin ardından İstanbul'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki  sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
 
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak belirledi. Meydana gelen deprem İstanbul'da çok şiddetli hissedildi. İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.
 
 
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
 
 İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.  Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." denildi.
 
 
 
 

ETİKETLER

deprem istanbul son deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.