Son dakika: İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri için rapor yayımlandı. Hava durumu tahmininde İstanbul için kar yağışı hakkında bilgi verildi. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı olacağı belirtildi.

Meteoroloji, bugün için yeni hava durumu raporunu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde, bir süredir milyonlarca vatandaş tarafından beklenen İstanbul kar yağışı için de beklenen bilgi geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek yerlerde ise kar yağışı bekleniyor. Peki yurtta hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den 23 Ocak 2018 tarihli hava durumu raporları.

METEOROLOJİ'DEN 23 OCAK HAVA DURUMU RAPORU

Ankara, Konya, Hatay, Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara 'nın doğusu, Doğu Akdeniz , İç Anadolu 'nun doğusu, Karadeniz , Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta Denizli , Afyon çevreleri, Antalya 'nın doğu ilçelerinin (Alanya,Gazipaşa) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege ile Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de hissedilir derecede (5 ila 9 derece) olmak üzere, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği kar yağışı için beklenen açıklama yapıldı. Meteoroloji'nin bugün yapılan son hava durumu tahminlerinde İstanbul'da sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur başlayacağı ve yüksek yerlerde kar yağışının görüleceği belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.