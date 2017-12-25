Son dakika... İsrail 2 Türk vatandaşını sınır dışı etti

İsrail polisi Abdullah Kızılırmak ve Mehmet Gargılı isimli iki Türk vatandaşını sınır dışı etti.

Kudüs'te cuma günü gözaltına alınan ve cumartesi akşamı çıkarıldıkları mahkemede kefalet karşılığı serbest bırakılan 3 Türk vatandaşından Kızılırmak ve Gargılı, Türkiye saatiyle 16.20'de Türk Hava Yollarına (THY) ait uçağa bindirilerek İstanbul 'a gönderildi.

Sınır dışı edilen vatandaşlarla birlikte Kudüs'e gelen ve tamamı erkek dört yetişkin ile 10 çocuktan oluşan grup da Türkiye'ye dönmek üzere aynı uçağa bindi.

İsrail tarafından sınır dışı edilen vatandaşların, Türkiye saatiyle 18.30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşmaları bekleniyor.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu olayın başından beri vatandaşların durumunu yakından takip ediyor.

Mescid-i Aksa'ya giderken gözaltına alınmışlardı