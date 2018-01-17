Son dakika! Isparta'da askeri uçak düştü : 3 şehit

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre 3 asker şehit oldu.

Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçakta 3 şehit olduğunu bildirdi. Vali Günaydın, " 2 pilot 1 teknisyen şehit oldu. İlk ekip olay yerine ulaşmış durumda. Sapa bir yer, karadan ulaşım zor." dedi. ŞEHİTLERİN 2'SİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Ordu -Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. İLK FOTOĞRAF



BÖLGEDEN İLK VİDEO GELDİ



Isparta'dan ilk görüntüler video için tıklayın



TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde düşen uçağın enkazına ve 3 personelin naaşlarına ulaşıldığını bildirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitim i maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.



Isparta Yalvaç'ta eğitim uçağı düştü: 3 asker şehit! video için tıklayın Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.

KÖYLÜLER İHBARDA BULUNDU Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

Eskişehir'den kalkan eğitim uçağında 2 pilot ve 1 teknisyen bulunuyordu. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı, bir süre sonra radardan kaybolunca düştüğünün anlaşıldığı belirtildi. Kaza nedeniyse henüz bilinmiyor.