Son dakika! Isparta'da askeri uçak düştü : 3 şehit

Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçakta 3 şehit olduğunu bildirdi. Vali Günaydın, " 2 pilot 1 teknisyen şehit oldu. İlk ekip olay yerine ulaşmış durumda. Sapa bir yer, karadan ulaşım zor." dedi.
ŞEHİTLERİN 2'SİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
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BÖLGEDEN İLK VİDEO GELDİ
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TSK'DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde düşen uçağın enkazına ve 3 personelin naaşlarına ulaşıldığını bildirdi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.
Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.
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KÖYLÜLER İHBARDA BULUNDU
Kırkbaş köylüleri askeri kargo uçağının düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.
Eskişehir'den kalkan eğitim uçağında 2 pilot ve 1 teknisyen bulunuyordu. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı, bir süre sonra radardan kaybolunca düştüğünün anlaşıldığı belirtildi. Kaza nedeniyse henüz bilinmiyor.