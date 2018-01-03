Son dakika... İran'da on binlerce rejim yanlısı sokağa çıktı

İran'da geçtiğimiz Perşembe günü başlayan protesto gösterilerinde bu kez rejim yanlıları sokağa indi. İran devlet televizyonuna göre on binlerce kişi sokakları doldurdu.

İran'ın çeşitli kentlerinde rejim yanlıları tarafından destek gösterileri düzenleniyor. Geçtiğimiz perşembe günüden bu yana meydana gelen rejim karşıtı gösterileri protesto etmek için bu kez rejim yanlıları Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr kentlerinde rejime destek mitingi düzenledi.

Göstericiler, "Kahrolsun ABD", "Kahrolsun Suudi Arabistan" ve "Kahrolsun fitneci ve münafık" şeklinde sloganlar attı.

İran genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İran dış güçleri sorumlu tutuyor

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protesto eylemlerinin başlamasından bu yana yaptığı ilk açıklamada dış güçleri suçladı.



Hameney'in resmi internet sitesinde paylaşılan açıklamada, "Son günlerde, İran'ın düşmanları, İslam Cumhuriyeti'nde sorunlar çıkartmak için aralarında para, silahlar, siyaset ve istihbarat organlarının da bulunduğu farklı araçlar kullandı" ifadeleri yer aldı.

'Olayların arkasında ABD, İngiltere, Suudi Arabistan var'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, protestoların arkasında ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın olduğunu savundu. Cumartesi gecesi Dorud kentindne gelen ilk ölüm haberiyle ilgili yapılan açıklamada ölen iki kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğü belirtilmişti.



Lorestan vilayetinin vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonu ile yaptığı röportajda "Yasa dışı gösterilerde ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Polis ya da güvenlik güçleri tarafından herhangi bir ateş açılmadı. Olayla ilgili karşı devrimci grupların aleyhinde bazı delillere sahibiz. İki kişiyi yabancı ajanlar öldürdü" demişti.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhaniise olaylardan ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu açıkladı.



Şamhani, "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır" dedi.



'En ağır cezalara çarptırılacaklar'

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, üçüncü günden sonra gösterilere katılan eylemcilerin daha ağır cezalara çarptırılacağını açıkladı.



Abadi, "3'üncü ve sonraki günlerinde gösterilere katılan eylemcilerden gözaltına alınanların cezaları daha ağır olacak. Çünkü, İçişleri Bakanlığı tarafından gösterilerin izinsiz olduğu açıklaması yapılmasına rağmen, söz konusu kişiler gösterilere katılmaya devam etti" dedi.



