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Son dakika... İran karıştı! Sosyal medyaya yasak geldi

GAZETEVATAN.COM |  31 Aralık 2017 Pazar - 10:25 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 16:19

İran'da ekonomik kriz gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından yaşanan olaylarda 2 protestocunun ölmesiyle ortam iyice ısındı. İranlı yetkililer önlem amacıyla geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engelledi.


 
İran devlet televizyonu protesto gösterileri arasında 'barışın korunması' için yetkililerin geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engellediğini duyurdu.
 
 
İran'ın Dorud kentinde dün gece boyunca yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde iki protestocunun öldüğü açıklandı.
 
Açıklamayı Lorestan vilayetinin vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonu ile yaptığı röportaj sırasında gerçekleştirdi.
 
 
İran dış güçleri sorumlu tutuyor: Yabancı ajanlar öldürdü
Vali yardımcısı, "Yasa dışı gösterilerde ne yazık ki  iki kişi hayatını kaybetti. Polis ya da güvenlik güçleri tarafından herhangi bir ateş açılmadı. Olayla ilgili karşı devrimci  grupların aleyhinde bazı delillere sahibiz. İki kişiyi yabancı ajanlar öldürdü" dedi.
 
 
 
 
"Ulusun demir yumruğuyla karşılaşacaklar"
 
İran'da Devrim Muhafızları, protestolara devam etmeleri durumunda göstericilerin "ulusun demir yumruğuyla" karşılaşacaklarını söyledi.
 
 
 
 
İran savaş alanı
İran'da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

İran’ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı, kötü yaşam şartları ve yolsuzluğa karşı geçen perşembe günü başlayan eylemler hükümt karşıtı gösterilere dönüşerek, ülkenin diğer kentlerine de yayıldı.

Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce kişi sokaklara döküldü. Gösterilerde ülke savaş alanına döndü. Göstericiler dün gece Arak Valiliğini ele geçirdi. Hüramabad şehrinde ise belediye binasını yakıldı.
 
 

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