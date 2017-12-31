Son dakika... İran karıştı! Sosyal medyaya yasak geldi

İran devlet televizyonu protesto gösterileri arasında 'barışın korunması' için yetkililerin geçici olarak Instagram ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engellediğini duyurdu.

İran'ın Dorud kentinde dün gece boyunca yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde iki protestocunun öldüğü açıklandı.

Açıklamayı Lorestan vilayetinin vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonu ile yaptığı röportaj sırasında gerçekleştirdi.

İran dış güçleri sorumlu tutuyor: Yabancı ajanlar öldürdü

Vali yardımcısı, "Yasa dışı gösterilerde ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Polis ya da güvenlik güçleri tarafından herhangi bir ateş açılmadı. Olayla ilgili karşı devrimci grupların aleyhinde bazı delillere sahibiz. İki kişiyi yabancı ajanlar öldürdü" dedi.

"Ulusun demir yumruğuyla karşılaşacaklar"

İran'da Devrim Muhafızları, protestolara devam etmeleri durumunda göstericilerin "ulusun demir yumruğuyla" karşılaşacaklarını söyledi.

İran savaş alanı

İran'da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.



İran’ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı, kötü yaşam şartları ve yolsuzluğa karşı geçen perşembe günü başlayan eylemler hükümt karşıtı gösterilere dönüşerek, ülkenin diğer kentlerine de yayıldı.



Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce kişi sokaklara döküldü. Gösterilerde ülke savaş alanına döndü. Göstericiler dün gece Arak Valiliğini ele geçirdi. Hüramabad şehrinde ise belediye binasını yakıldı.