Son dakika... İran 5 Avrupa vatandaşını gözaltına aldı

İranlı yetkililer Luristan eyaletine bağlı Burucerd kentinde hükümet karşıtı gösteriler sırasında 5 Avrupa vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınan Avrupalılar'ın hangi ülkelerden olduklarına dair ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.
İran daha önce çıkan olaylarla ilgili dış güçleri sorumlu tutmuş, gösterilerde ölen kişilerin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüklerini açıklamıştı.
'Rejim karşıtı gösteriler sona erdi'
İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti. İran devlet televizyonuna konuşan Caferi, "Bugün fitnenin sona erdiği gündür" ifadesini kullandı. Caferi olaylardan dış güçleri yani ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
İran yönetiminin çağrısıyla, rejim yanlıları bugün Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde rejime destek mitingi düzenlemişti.
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamış, kısa zamanda yönetim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamış, kısa zamanda yönetim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.
Başkent Tahranla birlikte gösteriler Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.
Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.