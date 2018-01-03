Son dakika... İran 5 Avrupa vatandaşını gözaltına aldı

İran perşembe gününden bu yana ülkede yaşanan protestolar sırasında 5 Avrupa vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Diğer taraftan İran Devrim Muhafızları'ndan flaş bir açıklama geldi. İddiaya göre ülkedeki gösteriler bugün itibariyle sona erdi.

İranlı yetkililer Luristan eyaletine bağlı Burucerd kentinde hükümet karşıtı gösteriler sırasında 5 Avrupa vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan Avrupalılar'ın hangi ülkelerden olduklarına dair ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

İran daha önce çıkan olaylarla ilgili dış güçleri sorumlu tutmuş, gösterilerde ölen kişilerin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüklerini açıklamıştı.

'Rejim karşıtı gösteriler sona erdi'

İran yönetiminin çağrısıyla, rejim yanlıları bugün Ahvaz, Abadan, Gorgan, İylam, Erak, Hurrem Abad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde rejime destek mitingi düzenlemişti.



İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamış, kısa zamanda yönetim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Başkent Tahranla birlikte gösteriler Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.



Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

