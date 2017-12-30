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Son dakika... İngiltere'de 12 katlı binada yangın

DHA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 22:25 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 23:35

İngiltere'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahelesi sürüyor.


 
Manchester'ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezine yakınındaki 12 katlı bir apartmanın 9'uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye ederken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
 

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İngiltere Manchester yangın
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