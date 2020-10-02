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Son dakika... İhracat rakamları açıklandı

02 Ekim 2020 Cuma - 11:35 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 11:56

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.


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