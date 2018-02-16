Son dakika... Ve kabul edildi! Türkiye'ye karşı...

Geçtiğimiz hafta Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda'dan son dakika hamleleri geliyor. Hollanda, şimdi de sözde Ermeni soykırımını tanıdı.

