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Son dakika... Ve kabul edildi! Türkiye'ye karşı...

16 Şubat 2018 Cuma - 9:37 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 18:09

Geçtiğimiz hafta Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda'dan son dakika hamleleri geliyor. Hollanda, şimdi de sözde Ermeni soykırımını tanıdı.


Son dönemde Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen Hollanda’da parlamento, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir tasarıyı kabul etti.
 
Hollanda Parlamentosu’nun alt kanadı kararı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı.
 
Tasarılardan biri 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlıyor, diğer tasarı ise Hollandalı bakanın 24 Nisan'da Ermenistan'da düzenlenen törenlere katılmasını öngörüyor.
 
 HOLLANDA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 2017'DE GERİLMİŞTİ
 
Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler 2017 Mart ayında yaşanan krizle gerilmişti. 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edilmiş ve Almanya üzerinden kara yoluyla Hollanda'ya geçmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ülkeye girişine izin verilmemesi diplomatik krize neden olmuştu.
 

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