Son dakika... Harekat devam ediyor! Bağlantılar koptu

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatın'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Operasyonda dördüncü güne girilirken, TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Zeytin Dalı Harekatı'nda Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi. Gece boyu silah seslerinin kesilmediği bölgede internet ve radyo bağlantıları koptu. İşte dakika dakika Afrin'de yaşananlar...

9.30: İzmir merkezli 3 ilde "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili sosyal medyadan terör örgütü PYD/PKK lehine propaganda yapan ve halkı sokak eylemlerine yönlendirdiği iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

08.00: Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi.

07.40: Türk ordusu, Reyhanlı'ya atılan roketlerin ateşlendiği Cinderes bölgesini top mermileriyle dövüldü.

07.30: Gece yarısı YPG'liler Mare önlerinde ÖSO hatlarını yarmayı denedi ancak çok sayıda pikap araçla gelen teröristler püskürtüldü.

07.15: Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini biliyor ve ciddiye alıyoruz" dedi.

07.10: Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin dün girdiği Burseya Dağı'nda gece boyunca silah sesleri kesilmedi, YPG'li teröristlerin dağa hendekler kazdığı ortaya çıktı.

06.21: Katar'dan destek... Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, ulusal güvenliğini koruması konusundaki çalışmalarını desteklediklerini belirten Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, bu konunun uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesiyle (üye ülkelerden birine silahlı saldırı olması durumunda meşru savunma hakkını kullanabileceği) garanti edildiğini dile getirdi.

00.06: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten komutanlardan bilgi aldı.

23.02: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

İLK 3 GÜNDE NELER YAŞANDI

Afrin’in PKK ve DEAŞ’tan temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatında üçüncü gün geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK’nın işgalindeki Afrin’e doğusundaki Azez’den yeni bir cephe açtı. TSK, Afrin’in doğusundaki Azez’den de faaliyet başlattı ve kara unsurları hedef topraklara girdi.

MÜNBİÇ’TE SICAK TEMAS

Böylece bölgenin güneyi dışında tüm cephelerden PKK’lı teröristler kıskaca alındı. TSK destekli ÖSO güçleri, 8 kilometre derinliğe ulaştı. Zeytin Dalı harekâtının üçüncü gününde ÖSO güçleri de Münbiç’te teröristlerle çatışıyor. ÖSO güçleri, Münbiç’ten Afrin’e takviye hedefleyen YPG’li teröristlerin önünü kesmeyi hedefliyor.

ÖNCE JETLER VURDU

Üçüncü günde TSK ve ÖSO, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı’nı almak için harekete geçti. İlk olarak TSK’ya ait savaş uçakları, Burseya Dağı’nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Ardından Burseya Dağı’nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alan terör örgütüne karşı karadan faaliyet başlatıldı.

ZİRVEDE ZAFER POZU

TSK ve harekatı destekleyen ÖSO unsurları, Afrin’de stratejik Burseya Dağı’nı ve üç köyü terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. PKK’nın 2015 yılında işgal ettiği Burseya Dağı, 550 kişilik ÖSO birliğinin 3 saatlik faaliyeti ile PKK’dan kurtarıldı. PKK’nın ikinci Kandil’i olarak dillendirilen Burseya Dağı, Şaran, Kefercenne ve Bülbül hattı ile birlike Afrin merkeze giriş koridoru açısından da kritik öneme sahip.

600 PKK’LI KAÇTI

Diğer taraftan Afrin’in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı. ÖSO’nun harekat sırasında 10 PYD/PKK’lıyı esir aldığı öğrenildi. Harekatda 25 terörist de öldürüldü. ÖSO ilerleyişi ile bölgeden kaçan PKK’lı sayısı 600’ü geçti.

TEHDİT ORTADAN KALKIYOR

Burseya’nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azaldı. ÖSO güçleri, dağın zirvesinde zafer pozu da verdi. Burseya Dağı’nın düşmesi ile muhalifler İkidam, Dikmetaş ve Dersuvan köylerine yöneldi.

O TEPE DE ALINDI

Öte yandan batı cephesinde Reyhanlı’nın karşısındaki Şeyh Hadid’e bakan en büyük tepe ele geçirildi. Bu arada sınır hattındaki TSK birlikleri Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

15 noktada kontrol

Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, önceki gün de Afrin’in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.