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Son dakika... Haberler peş peşe geldi! 'Çıkmıyoruz! Savaş...'

GAZETEVATAN.COM |  07 Mart 2018 Çarşamba - 10:31 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 10:51

Doğu Guta'dan gelen son dakika haberlerine göre, muhaliflerden bir sözcü Rusya tarafından geri çekilme konusunda herhangi bir teklifin yapılmadığı bildirildi. Sözcü, topraklarında kalıp bölgeyi savunacaklarını belirtti.


Suriyeli muhaliflerden bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Doğu Guta'daki muhaliflerin bölgeyi savunacağı ve Rusya tarafından geri çekilme konusunda herhangi bir teklifin yapılmadığı bildirildi. 
 
Hamza Birqdar isimli sözcü Reuters'a verdiği demeçte, "Bu konuda herhangi bir müzakere yapılmadı. Doğu Guta'nın savaşçıları ve halkı topraklarında kalıp onu savunacaktır" diye konuştu. 
 
Beşar Esad'ın en güçlü müttefiki Rusya, Doğu Guta'dan silahlarını bırakarak çıkan muhalifler ve ailelerine güvenli çıkış sağlanacağını ve teklifi kabul eden muhaliflerin yargılanmaktan muaf tutulacağını açıklamıştı. 
 

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