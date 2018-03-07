Son dakika... Haberler peş peşe geldi! 'Çıkmıyoruz! Savaş...'

Doğu Guta'dan gelen son dakika haberlerine göre, muhaliflerden bir sözcü Rusya tarafından geri çekilme konusunda herhangi bir teklifin yapılmadığı bildirildi. Sözcü, topraklarında kalıp bölgeyi savunacaklarını belirtti.

