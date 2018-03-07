Son dakika... Haberler peş peşe geldi! 'Çıkmıyoruz! Savaş...'

Suriyeli muhaliflerden bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Doğu Guta'daki muhaliflerin bölgeyi savunacağı ve Rusya tarafından geri çekilme konusunda herhangi bir teklifin yapılmadığı bildirildi.
Hamza Birqdar isimli sözcü Reuters'a verdiği demeçte, "Bu konuda herhangi bir müzakere yapılmadı. Doğu Guta'nın savaşçıları ve halkı topraklarında kalıp onu savunacaktır" diye konuştu.
Beşar Esad'ın en güçlü müttefiki Rusya, Doğu Guta'dan silahlarını bırakarak çıkan muhalifler ve ailelerine güvenli çıkış sağlanacağını ve teklifi kabul eden muhaliflerin yargılanmaktan muaf tutulacağını açıklamıştı.