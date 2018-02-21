Son dakika... Haberler geliyor! Savaş gemileri yola çıktı!

Rusya ile ABD arasında gerilim git gide arıyor... ABD'nin Karadeniz'de iki savaş gemisi birden konuşlandırarak Rusya'nın artan etkisine karşı bölgede askeri varlığını artırmayı hedeflediği belirtildi. İki ülke arasındaki gerilim, Karadeniz'de tansiyonu yükseltebilir.

CNN'e konuşan ABD 'li bir askeri yetkili, Rusya 'nın artan etkisine karşı ABD Donanması'nın Karadeniz 'de askeri varlığını artıracağını söyledi.

Yetkili, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderen ABD'nin, bu adımla Rusya'nın ABD'nin bölgedeki askeri varlığına tepkisini engellemek istediğini belirtti.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS Carney destroyerinin, halen bölgede bulunan USS Ross'a ek olarak cumartesi günü Karadeniz'e gönderildiği belirtilmişti. Savaş gemisinin geliş amacının, ‘deniz güvenliğini artıracak operasyonlara katılmak' ve ‘bölgedeki istikrarı güçlendirilmek' olduğu ifade edilmişti.

#USSCarney???? transited #Bosphorus???? to join #USSRoss for routine maritime security operations IAW int'l law. C6F Commander VADM Grady assured: "Decision to have 2 ships in #BlackSea is proactive not reactive & demonstrates our commitment to regional stability" #SteadyPresence pic.twitter.com/f1q1KfObk0 — Naval Forces Europe (@USNavyEurope) 17 Şubat 2018

Rusya da fırkateyn gönderdi

CNN, ABD'nin geçen temmuz ayından bu yana ilk defa iki savaş gemisini birden Karadeniz'de konuşlandırdığına dikkat çekti. Haberde, Rusya'nın da pazar günü tatbikat için bir fırkateyn ve iki devriye gemisi gönderdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay Karadeniz üzerinde seyreden Donanma'ya ait bir keşif uçağının Rus Su-27 tipi bir jet tarafından tehlikeli bir şekilde engellendiğini duyurmuştu.