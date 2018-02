Son dakika... Haberler geliyor! Savaş gemileri yola çıktı!

Yetkili, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderen ABD'nin, bu adımla Rusya'nın ABD'nin bölgedeki askeri varlığına tepkisini engellemek istediğini belirtti.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS Carney destroyerinin, halen bölgede bulunan USS Ross'a ek olarak cumartesi günü Karadeniz'e gönderildiği belirtilmişti. Savaş gemisinin geliş amacının, ‘deniz güvenliğini artıracak operasyonlara katılmak' ve ‘bölgedeki istikrarı güçlendirilmek' olduğu ifade edilmişti.

#USSCarney???? transited #Bosphorus???? to join #USSRoss for routine maritime security operations IAW int'l law. C6F Commander VADM Grady assured: "Decision to have 2 ships in #BlackSea is proactive not reactive & demonstrates our commitment to regional stability" #SteadyPresence pic.twitter.com/f1q1KfObk0