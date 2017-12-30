Son dakika haberi: Yunanistan kabul etti!

Türkiye'nin taleplerine rağmen darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan , tam aksi yönde bir karar verdi.

Yunanistan siyasi sığınma komitesi, sekiz FETÖ'cü askerden birinin iltica talebini kabul etti. Sığınma hakkı alan darbeci asker serbest kaldı. Atina yönetiminin komitenin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.

Yerel medya, serbest kalan askerin helikopterin ikinci pilotu olduğunu bildiriyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Binbaşı Gencay Büyük, Binbaşı Ahmet Güzel, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Feridun Çoban, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Uğur Uçan, Başçavuş Bilal Kurugül veBaşçavuş Mesut Fırat helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.

Ankara ve Atina'yı yaklaşık bir buçuk yıldır karşı karşıya getiren kriz, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Aralık ayı başında Yunanistan'a yaptığı tarihi ziyarette gündeme gelmişti.

Yunanistan mahkemeleri daha önce verdiği kararlarda Türkiye'nin iade talebini birçok kez reddetmişti. Firari askerler, Türkiye'de de yargılanıyor.