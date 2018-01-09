Son dakika haberi: Ortalık karıştı! 'Suikast girişimi...'

Gazze'den son dakika haberi: Hamas yetkilileri, Imad Al-Alami'nin evinde kişisel silahına yöneldiği sırada ateş aldığını ve ağır yaralandığını bildirdi. Ancak gelen haberler Al-Alami'nin bir suikast girişiminin kurbanı olduğu yönünde....

İsrail medyasından aktarılan son dakika haberlerine göre, geçtiğimiz bir saat boyunca Gazze genelinde Hamas yöneticilerinden Imad Al-Alami'nin bir suikast girişimi kurbanı olduğu yönünde bilgiler dolaşıyor.

Arap medyası, bilinmeyen bir saldırgan tarafından ateş edildiğini ve doktorların şu an Alami'nin hayatı için mücadele verdiğini belirtti. Ancak Gazze'deki kaynaklar bu raporların geçerliliğinden kuşku duyuyor.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum tarafından yapılan yazılı açıklamada, İlmi'nin, evinde kişisel silahını incelediği sırada ateş alması sonucunda başından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İlmi'nin durumunun kritik olduğu kaydedildi.