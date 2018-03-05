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Son dakika...Giremiyorlar! Ölü sayısı...

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 14:32 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 18:14

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait yardım konvoyu, Beşşar Esed rejiminin saldırılarının sürmesi nedeniyle Doğu Guta'ya giremedi.


Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, 46 araçtan oluşan  yardım konvoyu rejimin kontrol noktasına ulaştı. Ancak konvoy, rejime ait savaş  uçaklarının saldırılarının sürmesi nedeniyle Duma ilçesine giremiyor.
 
BM'den henüz açıklama yapılmadı.
 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey  Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, cuma günkü açıklamasında, Duma ilçesi  başta olmak üzere Doğu Guta bölgesinde yaşayan 180 bin sivile yönelik gıda ve  tıbbi malzemelerden oluşan konvoyun sevkiyatı için Esed rejiminin iznini  aldıklarını belirtmişti.
 
 UNICEF Direktörü, BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararına rağmen  rejimin saldırılarının sürdüğüne dikkati çekmiş, yardımı ulaştırabilmeyi  umduklarını dile getirmişti.
 
Doğu Guta'da dün itibarıyla son iki haftada ölen sivil sayısı 756'yı bulmuştu.
 
Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle önceki gün bölgeyi  ikiye bölerek tümünü ele geçirmek için operasyon başlatmıştı
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak  "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı  belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde  başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma  Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi,  geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son  aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede,  yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda  bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 
  
 

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