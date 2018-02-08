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Son dakika... Gerilim artıyor! Rusya'dan bomba! 'Ele geçirmeye...'

08 Şubat 2018 Perşembe - 15:32 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 15:38

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye'de hükümet saflarında savaşan güçleri vurmasına ilişkin olarak, "ABD'nin son eylemleri, Suriye'deki amaçlarının IŞİD'le savaşmak değil, bu ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğunu gösteriyor" dedi.


Bakanlık'tan ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye ordusu saflarında savaşan güçleri Deyr ez Zor'da vurması hakkında yapılan açıklamada, "Son olaylar ABD'nin, Suriye'deki yasa dışı varlığını sürmesinin sebebinin IŞİD'le mücadele etmek değil, sadece Suriye'ye ait olan ekonomik varlıkları ele geçirip elinde tutmak olduğunu bir defa daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.

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