Son dakika... Gerilim artıyor! Rusya'dan bomba! 'Ele geçirmeye...'

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye'de hükümet saflarında savaşan güçleri vurmasına ilişkin olarak, "ABD'nin son eylemleri, Suriye'deki amaçlarının IŞİD'le savaşmak değil, bu ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğunu gösteriyor" dedi.

